الصدر يوصي بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، "لن ينتزع السلم الأهلي في وطني. فلا يهمني إلا سلامة الشعب وسلامة العراق، وحب الوطن من الايمان".

وأضاف، "أوصي بضبط النفس وتقديم المصالح العامة على الخاصة. فإننا المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع، ولن تمد أيدينا على أي عراقي مهما كان".



وأتم الصدر، "سنحارب الفساد تحت طائلة القانون، ورئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته".