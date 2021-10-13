الدفاع توضح حقيقة انتحار منتسب بسبب 'نظام البديل'

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تنفي ما تم تناقله من أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام احد منتسبي فرقة المشاة الرابعة عشرة على الانتحار بسبب الغاء نظام البديل".

واكدت الوزارة، انه "تم التأكد من الفرقة أعلاه وبينت انه لاصحة لما تم ذكره، وستلتزم الوزارة بحقها برفع دعوى قضائية ضد أي جهة تروج لاخبار تزعزع من ثقة المقاتل بمؤسسته العسكرية".

