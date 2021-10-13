شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من كندا والمكسيك.. أمريكا تفتح حدودها أمام المسافرين الملقحين بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، أن وزارته سوف تعدل اللوائح بناء على توجيهات من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها وخبراء الصحة العامة الآخرين، للسماح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا ولديهم الوثائق المناسبة، بدخول الولايات المتحدة عبر الموانئ البرية والبحرية عبر الحدود الأمريكية.



وقال مايوركاس: "تماشيا مع نظام السفر الجوي الدولي الجديد الذي سيتم تنفيذه في (تشرين ثان) نوفمبر، سنبدأ بالسماح للمسافرين من المكسيك وكندا الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد 19، بدخول الولايات المتحدة لأغراض غير أساسية، بما في ذلك زيارة الأصدقاء والعائلة أو السياحة، عبر المعابر الحدودية البرية والعبارات".

وأضاف: "السفر عبر الحدود يخلق نشاطا اقتصاديا كبيرا في مجتمعاتنا الحدودية ويفيد اقتصادنا الأوسع. ويسرنا أن نتخذ خطوات لاستئناف السفر المنتظم بطريقة آمنة ومستدامة".