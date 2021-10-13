شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تونس.. قيس سعيّد يمنح عفوًا خاصًا عن 1221 سجينًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، تمكين 1221 سجينًا من عفو خاص، بمناسبة الذكرى الـ 58 لعيد ”الجلاء“، وهو ما يتيح إطلاق سراح مساجين، والحط من عقوبة سجناء آخرين.



وجاء في بلاغ نُشر على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على ”فيسبوك“، أن الرئيس قيس سعيّد، أمر بإطلاق سراح 271 سجينًا، والتخفيف من عقوبة 950 سجينًا، بمناسبة عيد الجلاء (عيد إخراج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية، يوم 15 أكتوبر /تشرين الأول 1963).

وألقى قيس سعيّد، مؤخرًا أثناء أداء الحكومة الجديدة لليمين، خطابًا قال فيه إن تونس ”تخوض حرب تحرير جديدة من أجل إنقاذ الدولة من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج“، محذرًا من ”دعوات إلى العودة إلى الوراء“.