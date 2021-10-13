الرئيس المصري يهنئ قيس سعيد بمناسبة تشكيل الحكومة ويؤكد دعم بلاده لاستقرار تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي قيس سعيد.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي قدم التهنئة إلى الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية.

وأكد السيسي دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومة وشعبا.

من جانبه، أكد الرئيس التونسي الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي، ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والإفريقي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

كما شدد الرئيسان خلال المكالمة على عزمهما الثابت على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد توطيد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين.