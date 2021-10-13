محذراً من تجاوز «الخطوط الحمراء».. قائد القوات الجوية المصرية: «قادرون على الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين مصالح البلاد»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمد عباس حلمي، أن قواته "قادرة على الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية، في ظل كافة التحديات".

وقال الفريق حلمي، في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعيد "نسور مصر" ونقلها موقع "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إنه "تم وضع خطة شاملة وفق رؤية إستراتيجية لتطوير وتحديث القوات المسلحة، فامتلكنا من السلاح ما يمكننا من مواجهة التحديات، بعد ما شهدته مصر والمنطقة والعالم أجمع في عام 2011 من متغيرات هائلة في طبيعة التهديدات والتحديات وظهور بؤر صراع جديدة في العديد من المناطق".

وأضاف: "في هذه الظروف العصيبة في الداخل والخارج، انتصر بفضل الله جيش مصر لشعبها، فنجح الشعب المصري في استعادة هويته عام 2013، وبرؤية ثاقبة وتقدير متوازن ومستمر لهذه التهديدات، أصدرت القيادة السياسية توجيهاتها بضرورة تطوير إمكانيات القوات المسلحة، ومنها القوات الجوية، مع التأكيد على الأهمية الإستراتيجية لتنويع مصادر التسليح، لتكون قادرة على مواجهة هذه التحديات والتهديدات بالكفاءة اللازمة".

وأشار قائد القوات الجوية المصرية إلى أنه "تم تدبير طرازات حديثة من الطائرات والهليكوبتر، المجهزة بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الطيران على مستوى العالم"، مشددا على أن "القوات الجوية تنفذ مهامها وبأعلى درجات الجاهزية والإستعداد على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للتصدى ودحر كافة صور الإرهاب وتأمين كافة أعمال قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء مع المراقبة الدائمة والمستمرة للاتجاه الغربي لمجابهة أعمال التسلل والتهريب".

وتابع الفريق محمد عباس حلمي: "القوات الجوية قادرة على الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات ومجابهة كل من تسول له نفسه، تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية".