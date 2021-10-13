على أنغام السمسمية.. بازار بورسعيد الجديد يستقبل زواره - صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عرضت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على فيسبوك، فيديو، مساء اليوم الأربعاء، للاحتفالية التي نظمتها إدارة بازار بورسعيد الجديد بمنطقة القنال الداخلي في محافظة بورسعيد، لاستقبال زوار البازار من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، بالتزامن مع التشغيل التجريبي له.

تضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية، بمشاركة إحدى فرق السمسمية التي تفاعل مع أغانيها زوار البازار في ظل حالة من السعادة والبهجة، ومن أبرز أغاني السمسمية التي تضمنتها الاحتفالية "بتغني لمين ولمين، دي بورسعيد الوطنية" وغيرها من الأغاني الشهيرة.

يقام البازار المملوك للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي، بحيث يشكل مع سوق الأسماك المقابل له مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى تواجد 4 فروع بنوك وعدة مطاعم داخل السوق.