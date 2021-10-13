أفغانستان / طالبان تغيّر إسم سوق "بوش" في كابول إلى "المجاهدين"

اسماعيل عبد الحي - طالبت حركة "طالبان" التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان بإعادة تسمية السوق الرئيسي في المدينة التي سُمّيت على إسم الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، في كابول "بازار بوش"، حسبما قال بائعون محليون لوكالة "سبوتنيك".

وحسب ما أفاد به أحد أصحاب الأكشاك، ظهرت عند المدخل لافتة جديدة بإسم "المجاهدين".

وظهر السوق بعد غزو القوات الأمريكية لأفغانستان عام 2001 وأستمد إسمه من إسم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الذي بدأ في عهده الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان منذ 20 عامًا.

وفي وقت سابق، قامت طالبان بالفعل بإعادة تسمية المطار في كابول، وحذف إسم الرئيس السابق لأفغانستان حامد كرزاي، وكذلك الجامعة التربوية في كابول.

وكانت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قد سيطرت على السلطة في أفغانستان منتصف أوت الماضي، وأعلنت لاحقا عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يعتزم بالإعتراف سياسيا بحكم طالبان، إلا بعد الوفاء بمعايير حددها سابقا، فيما تعهدت العديد من الدول بينها هولندا وفرنسا وألمانيا، بدعم الشعب الأفغاني ومحاولة إستئناف عمليات الإجلاء.

وجاءت سيطرة الحركة تتويجا لعمليات عسكرية ضد القوات الحكومية الأفغانية إستمرت لمدة طويلة، فيما بدأت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الإنسحاب من أفغانستان، في ماي الماضي.

وأكد المجتمع الدولي لحركة طالبان أن مفتاح السلام والتنمية هو حكومة شاملة تدعم تعهدات الحركة بنهج أكثر تصالحية وتُعنى بحقوق الإنسان بعد فترتها السابقة في السلطة من 1996 إلى 2001 والتي إتسمت بالعنف وقمع النساء.

جدير بالذكر أن أنظار العالم تتجه صوب أفغانستان في ترقب حذر لما ستكون عليه الأحوال في أفغانستان مع حكم طالبان.

سبوتنيك