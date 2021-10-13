وفد شوري سعودي في المنتدى اليورو - آسيوي للنساء

وتضمنت أعمال المنتدى في يومه الأول عددا من البرامج والجلسات الحوارية والنقاشية التي ركزت على بحث القضايا التي من شأنها دعم المرأة على المستوى العالمي، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، حيث بدأت بالبرنامج البيئي الذي تناول الأبعاد الإستراتيجية لمشاركة المرأة في تعزيز الاستدامة البيئية، حيث حملت الجلسة عنوان المرأة تحمي الكوكب وبناء المستقبل، بجانب دعم حضورها في مواجهة التغيير المناخي عبر طرح عدد من المشاريع البيئية، إضافة إلى عدد من المشاريع البحثية التي تعنى بالتغير المناخي في الجلسة العلمية والعملية، كما ناقش المنتدى دور المرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية وأبرز التوجهات المستقبلية في هذا الصدد.
من جهتها، أوضحت الأحمدي، في تصريح لها، أن مشاركة المجلس في هذا المنتدى تأتي تأكيدا على ما توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من حرص وعناية بأهمية المشاركة الفاعلة في مختلف المحافل الدولية، بما يعزز مكانة وريادة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى حرص واهتمام رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ودعمه المتواصل لكل ما يعزز إسهام المجلس وحضوره في مختلف المنتديات والمحافل البرلمانية الدولية.
وعن أعمال المنتدى الذي تجري فعالياته حالياً أوضحت أن المنتدى الثالث للنساء البرلمانيات سيركز على هدفين رئيسين مهمين هما: تحفيز ودعم التعاون الدولي لتعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع برامج وطرق جديدة لحل المشكلات العالمية في الواقع الجديد، مشيرةً إلى أهمية ما يحمله برنامج المنتدى من فعاليات وجلسات حوار لبحث دور المرأة في عدد من الملفات المهمة والقضايا الملحة. وسيواصل المنتدى عقد جلساته في اليومين القادمين بمناقشة عدد من الملفات تمهيداً لإصدار بيان ختامي لأبرز ما سيتم التوصل إليه من نتائج. وضمّ وفد مجلس الشورى خلال المشاركة أعضاء المجلس هدى الحليسي، ورائدة أبو نيان.
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