رجل يقتل عدداً من الأشخاص بالقوس والسهام في النرويج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 24 دقيقة

أفادت الشرطة النرويجية بأن عدداً من الأشخاص قتلوا وأصيب آخرون على يد رجل استخدم قوسا وسهاما في هجمات ببلدة كونغسبيرغ اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم الشرطة، بحسب “رويترز”: إنه “تم اعتقال المشتبه به”.

وذكرت هيئة البث النرويجية أن “الشرطة تلقت عدة رسائل من أشخاص في مركز كونغسبيرغ مفادها أن شخصًا كان يتحرك بسلاح يبدو قوسًا وسهمًا”، مضيفة أن “عددا من القتلى والجرحى سقطوا بعد أن أطلق الشخص السهام صوبهم”.

وقال قائد الشرطة: “تم اعتقال الرجل… طبقا للمعلومات المتوافرة لدينا الآن قام هذا الشخص بتلك الأفعال منفردا”.

وأضاف “أصيب عدد من الأشخاص وقتل عدد آخر”، لكنه أحجم عن التعليق على عدد القتلى والمصابين.

وذكرت الشرطة أن الهجمات نفذت “على منطقة واسعة” من المدينة التي تقع في جنوب شرق البلاد ويقطنها 28 ألف نسمة.