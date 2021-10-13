رغم وفاتها.. مرشحة تفوز في الانتخابات العراقية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أكتوبر - 2021 9:43 مساءً

على الرغم من وفاة المرشحة أنسام مانوئيل أسكندر، إلا أنها حصدت في الانتخابات العراقية 2397 صوتا.

وبعد تداول النبأ الذي أثار انتقادات واسعة وجدلاً سياسياً على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر ذوو المرشحة العراقية توضيحا بشأن ملابسات فوزها.

وقال أقارب المرشحة في حساب يحمل اسمها على موقع فيسبوك: “أولا أرجو من الجميع طلب الرحمة والمغفرة للفقيدة أنسام مانوئيل إسكندر”.

وأوضح المنشور أنها “كانت مرشحة مستقلة عن جميع المحافظات العراقية، وأصيبت لسوء الحظ بفيروس كورونا، وعلى إثره دخلت المستشفى وكانت قد تجاوزت الـ35 يوما لتنتقل بعدها إلى جوار ربها الكريم”.

وتابع أنها “حصلت على هذه الأصوات رغم عدم وجودها، وذلك يعود لأمرين؛ الأولى أن هناك من كان يعلم بأنها قد انتقلت إلى رحمة الله، ومع ذلك صوت لها تخليدا لها وإيمانا بها وعدم رغبتهم بذهاب أصواتهم سدى”.