شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: 77% من الأمريكيين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن أكثر من 77% من الأمريكيين المؤهلين، تلقوا جرعة واحدةً على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد منسق الاستجابة لفيروس كورونا بالبيت الأبيض جيف زينتس، في تصريح صحفي اليوم بأن معدلات التطعيم في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 20 نقطة مئوية، وذلك بعد أن تبنّت الشركات الخاصة وأنظمة الرعاية الصحية والمؤسسات الاجتماعية وحكومات الولايات والحكومات المحلية متطلبات اللقاح.

من جانبها، أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الدكتورة روشيل والينسكي أن متوسط حالات الإصابة بالفيروس في سبعة أيام، انخفض بنسبة 12 في المائة عن الأسبوع الماضي، فيما تراجع أيضاً متوسط الوفيات بانخفاض 5 في المائة.