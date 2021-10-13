شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أممية للتضامن مع البلدان النامية لمواجهة الكوارث الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي إلى التضامن مع الدول النامية في مواجهة الكوارث الطبيعية.

ولفت غوتيريش، في رسالة مصورة بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث، إلى أن ضعف الإدارة، والفقر المتزايد، وفقدان التنوع البيولوجي، وانهيار النظم البيئية، والتحضر السريع غير المخطط له.. كلها عوامل مترابطة تؤدي إلى مخاطر الكوارث في الدول النامية.

وأشار إلى أنه يمكن أن يؤدي التحذير المسبق قبل 24 ساعة فقط من حدوث عاصفة أو موجة حارة إلى تقليل الضرر بنسبة 30 في المائة، ولكن العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا تمتلك أنظمة إنذار مبكر جيدة.

وأفاد غوتيريش، أنه عندما تقع الكوارث، تؤدي النظم الصحية والبنية التحتية الضعيفة إلى جعل تلك الدول أكثر عرضة للخطر، مشيراً إلى أن عقودا من مكاسب التنمية يمكن القضاء عليها في لحظة.