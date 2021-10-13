شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيرانيون يتقدمون بشكوى ضد رئيسي في المملكة المتحدة بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

تقدّمت مجموعة إيرانية معارضة بشكوى لدى الشرطة الاسكتلندية تتّهم فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بانتهاك حقوق الإنسان والإبادة الجماعية، وفق ما كشف أعضاء فيها، اليوم الأربعاء، في مدينة غلاسكو.



وفي مؤتمر صحافي، قال حسين عبديني، العضو في ”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية“، وهو ائتلاف يضم أحزابا معارضة، إن رئيسي يجب أن يحاسَب لضلوعه في مجزرة راح ضحيتها نحو 30 ألف سجين سياسي في العام 1988.

وشدد عبديني على ”وجوب أن يتحرّك المجتمع الدولي للتحقيق في مجزرة العام 1988، وبالدور الذي أداه رئيسي فيها“.