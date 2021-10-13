شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو تنفي وجود قوات روسية في ليبيا تدعم أي طرف في النزاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، في تعليقها على تقارير عن وجود منظمة ”فاغنر“ شبه العسكرية الخاصة في ليبيا، إن القوات الروسية ليست متمركزة في ليبيا، وإن موسكو لا تدعم أيًا من أطراف النزاع في الدولة الواقعة شمال إفريقيا.



وأكدت زاخاروفا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، عدم وجود جنود روس في ليبيا، متهمة ناشري التقارير بمحاولة تشويه سمعة السياسة الروسية في الاتجاه الليبي.

وأضافت أن روسيا ليست منحازة في المواجهة المسلحة بين الليبيين إلى أي طرف من أطراف النزاع.