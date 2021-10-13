تقرير: صناعة السجاد الإيراني تلفظ أنفاسها الأخيرة‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

كشف تقرير إيراني، اليوم الأربعاء، أن صناعة السجاد الإيراني تلفظ أنفاسها الأخيرة في ظل تراجع الصادرات واقترابها من الصفر.



وأوضح التقرير أن تركيا، وكذلك أذربيجان، حظرتا استيراد السجاد الإيراني، نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية.

وذكر موقع ”التجارة نيوز“ الإيراني، نقلًا عن الرئيس السابق لاتحاد تصدير السجاد الإيراني رضا حاجي أغا أميري قوله إن ”تركيا كانت من الوجهات المهمة لتصدير السجاد الإيراني سابقًا“.