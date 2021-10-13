شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تقبض على شبكة تجسس إيرانية وتكشف أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية تجسس إيرانية مكونة من 8 جواسيس يعملون لصالح إيران.

وقال مسؤولون أتراك في تصريحات نقلتها وكالة فرنس برس، إن الجواسيس التابعين لإيران حاولوا اختطاف عسكري إيراني سابق، وهم إيراني و7 أتراك.

يذكر أن الاستخبارات التركية كشفت في 14 ديسمبر 2020 عن شبكة تجسس تابعة للمخابرات الإيرانية داخل أراضيها، اختطفت معارضًا للنظام الإيراني كان في اسطنبول.