شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل لوزارة الداخلية بالكويت.. ما الأمر؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اتخذت وزارة الداخلية الكويتية إجراءات أمنية عاجلة لمنع تكرار حوادث الانتحار على جسر جابر.
يأتي هذا بعد تكرار الحوادث بصورة ملفتة خلال الفترة الأخيرة، حيث أقدم وافدان من الجنسية المصرية والهندية على الانتحار في غضون 24 ساعة.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة أن أبرز تلك الإجراءات تتمثل في:
1- وضع دوريات جوالة على مدار الساعة بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الأمن العام والنجدة لفرض حالة من الانضباط.
2- توقيف المشتبه فيهم.
3- الإبعاد سيكون مصير جميع الوافدين الذين يقدمون على تلك الخطوة.
كما شددت على أن تعليمات واضحة وصريحة صدرت لرجال الأمن بالتعامل بكل حزم وعدم التهاون مع مثل هذه الأمور.
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