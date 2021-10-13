تركيا تعتقل شخصين بشبهة التجسس لحساب إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أوقفت تركيا إيرانيًا وتركيًا بشبهة التجسس بحسب ما أعلن مسؤول بارز، اليوم الأربعاء، في قضية تهدد بتوتير العلاقات بين القوتين الإقليميتين الجارتين.



واعتقل الجاسوسان المفترضان أثناء محاولتهما التخطيط لعملية خطف مسؤول عسكري إيراني سابق من منطقة ”وان“ شرق تركيا، وإعادته بالقوة لبلده بحسب ما أعلن المسؤول .

كذلك اعتقل 6 ”متعاونين“ محليين في عمليات شاركت فيها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية والشرطة الوطنية، وفق المسؤول.