شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلينكن: أمريكا لا تعتزم تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تعتزم دعم أي جهود لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد أو استئناف التعامل معه، حتى يتم إحراز تقدم لا رجعة فيه باتجاه التوصل إلى حل سياسي في سوريا.



وأضاف بلينكن، الذي تحدث في مؤتمر صحفي، أن أولوية واشنطن في سوريا تتركز على تقديم المساعدات الإنسانية، ووقف أي نشاط للمتطرفين قد يستهدف الولايات المتحدة، والحد من العنف.

وقال بلينكن: ”ما لا نعتزم القيام به هو إبداء الدعم لأي جهد لتطبيع العلاقات أو استئناف التعامل مع السيد الأسد، أو رفع أي عقوبة مفروضة على سوريا.. إلى أن يتحقق تقدم لا رجعة فيه باتجاه حل سياسي“.