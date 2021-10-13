شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تبحث كل الخيارات للتعامل مع عدم استعداد إيران للعودة إلى الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني روب مالي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لبحث كل الخيارات المتعلقة بكيفية تعاملها مع عدم استعداد إيران للعودة إلى قيود الاتفاق النووي الموقع في 2015.



وأضاف في مشاركة افتراضية عبر الإنترنت مع مؤسسة بحثية في واشنطن: ”سنكون مستعدين للتواؤم مع واقع مختلف يتعين علينا فيه التعامل مع كل الخيارات لمواجهة برنامج إيران النووي، إذا لم تكن مستعدة للعودة إلى الالتزام بقيوده“.

وفي تصريحات علنية نادرة، تبنى مالي موقفا أشد لهجة تجاه طهران إذا لم تكن مستعدة للعودة للامتثال للاتفاق، الذي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل للحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح، في مقابل تخفيف العقوبات.