مع استمرار إغلاق ميناء بورتسودان.. تجار سودانيون يلجؤون لموانئ أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أكد مسؤول سوداني، اليوم الأربعاء، أن تجارا سودانيين قاموا بتحويل مسار شحناتهم وبضائعهم إلى موانئ أخرى، في ظل إغلاق محتجين يتظاهرون ضد الحكومة ميناء البلاد الرئيسي في بورتسودان.



ومنذ 17 أيلول/سبتمبر، يغلق محتجون ينتمون إلى قبائل البجه التي تعيش في شرق السودان ميناء بورتسودان وبعض الطرق التي تربط شرق البلاد ببقية أجزائها، احتجاجا على اتفاق سلام وقعته الحكومة مع مجموعة معارضة لها في تشرين الأول/أكتوبر 2020 في عاصمة جنوب السودان جوبا.

ويبني المحتجون رفضهم على أن المجموعة التي وقعت الاتفاق لا تمثل الإقليم.