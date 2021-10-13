مسؤول إيراني: عودة العلاقات مع السعودية ستمنح طهران فرصة اقتصادية جيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

اعتبر مسؤول إيراني أن عودة العلاقات بين بلاده والسعودية ستمنح طهران فرصة اقتصادية جيدة، من خلال إمكانية الحضور في أسواق المملكة مرة أخرى.

وقال فرزاد بيلتن مدير مكتب شؤون الدول العربية والأفريقية بمنظمة تنمية التجارة في إيران، الأربعاء، إن ”السعودية تستورد بضائع بنحو 140 مليار دولار من دول العالم، وهذه فرصة جيدة للغاية لكي نتواجد في أسواقها“.

وأضاف بيلتن، في تصريحات لوكالة أنباء ”ايلنا“ الإيرانية، أن ”إيران تمتلك مقومات بعض المنتجات التي تستوردها السعودية، ويمكن أن نوفر آليات هذه المنتجات وتصديرها إلى هذا البلد“.