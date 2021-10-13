شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد الله بن زايد: لا نريد ظهور حزب الله آخر في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

نقلت وسائل إعلام، مساء اليوم الأربعاء، قول وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن بلاده لا تريد أن ترى جماعة على غرار حزب الله اللبناني في اليمن.



وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الشيخ عبد الله بن زايد أشار، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، إلى أن الإمارات ”لا تريد ظهور حزب الله آخر في اليمن“.

ويقاتل تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، إلى جانب الحكومة الشرعية، جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، كما هو الحال بالنسبة لحزب الله في لبنان، والتي تستهدف الأراضي السعودية بشكل متكرر.