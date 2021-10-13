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الجزائر تعلن إحباط "مؤامرة" مدعومة من إسرائيل ودولة في شمال إفريقيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أفادت التلفزيون الجزائري الحكومي، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن في البلاد تمكنت من إحباط مؤامرة نفذها انفصاليون، وذلك بمساعدة إسرائيل، ودولة من شمال إفريقيا، لم يتم ذكر اسمها.

 

وجاء في منشور على صفحة التلفزيون الجزائري على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن ”تفاصيل المؤامرة التي تعود بداياتها إلى سنة 2014، والتي تمت بمساعدة من إسرائيل ودولة أخرى في شمال إفريقيا ستعرض الليلة“.

 

وقال التلفزيون في المنشور الذي أرفقه بمقع يظهر اعترافات أشخاص موقوفين: ”كانت (إسرائيل والدولة الأفريقية) بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني، بالتواطؤ من الداخل لأطراف يتبنون النزعة الانفصالية“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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