شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الإماراتي: سأزور إسرائيل قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، إنه يتطلع لزيارة إسرائيل قريباً، مضيفا أن الإمارات راضية عن علاقاتها المتنامية مع إسرائيل.



وأضاف الوزير الإماراتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال وزير خارجية الإمارات إن بلاده لا تريد ”حزب الله آخر“ في اليمن، في إشارة إلى جماعة الحوثي الموالية لإيران والتي تشارك الإمارات في محاربتها ضمن تحالف تقوده السعودية.