رئيس أذربيجان يحمل إيران مسؤولية التوتر وينفي أي نشاط إسرائيلي في بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

جدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، هجومه على إيران التي أكد أنها لا تحترم سيادة بلاده، مشدداً على أنه ”أبلغ ذلك إلى نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي“.



وقال في مقابلة مع صحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية، ونقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إنه ”لا أحد قادر على فرض رأيه علينا وكل من يحاول اتهام باكو بتهم واهية سيفشل“، مبيناً أن ”كل التهم التي تشير إلى تعاون أذربيجان مع إسرائيل باطلة“.

وأوضح: ”دخول الشاحنات الإيرانية إلى أراضينا بشكل غير قانوني يعكس عدم الاحترام لسيادتنا، وكلما كنا ننبه السفير الإيراني في باكو على ضرورة دخول هذه الشاحنات عبر الطرق الرسمية، كان الإيرانيون يزيدون عدد الشاحنات، وبالتالي اتخذنا إجراءات قانونية لوضع حد لذلك“.