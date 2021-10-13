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تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                      717149                          44560804

 

الهند                                       450963                          33985920

 

البرازيل                                  601213                           21582738

 

المملكة المتحدة                      137944                         8233050

 

روسيا                                   427334                         7832964

 

تركيا                                  66333                                7473866

 

فرنسا                                  117082                         7057631

 

إيران                                 123081                            5729785

 

الأرجنتين                          115491                          5266275

 

إسبانيا                             86827                           4977448.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها              عدد الوفيات                  عدد الإصابات

 

23 - العراق                   22620                           2026349

 

37 - المغرب                   14474                          939356

 

42 - الأردن                         10827                          835969

 

46 - الإمارات                       2115                             738026

 

47 - تونس                    25028                          709834

 

50 - لبنان                   8447                                630382.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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