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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 717149 44560804
الهند 450963 33985920
البرازيل 601213 21582738
المملكة المتحدة 137944 8233050
روسيا 427334 7832964
تركيا 66333 7473866
فرنسا 117082 7057631
إيران 123081 5729785
الأرجنتين 115491 5266275
إسبانيا 86827 4977448.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22620 2026349
37 - المغرب 14474 939356
42 - الأردن 10827 835969
46 - الإمارات 2115 738026
47 - تونس 25028 709834
50 - لبنان 8447 630382.