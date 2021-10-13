تسوية أوضاع مسلحين في ريف درعا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير سوري أمس بتواصل عمليات تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين وفق بنود التسوية التي طرحتها الدولة في محافظة درعا. وكشفت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس، عن بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين وتسليم السلاح للجيش العربي السوري في قرية الجيزة بريف درعا الشرقي. وبدأت القوات الحكومية منذ أكثر من شهر عمليات تسوية لمناطق ريف درعا الغربي بعد حصار مدينة درعا البلد والتوصل إلى تسوية برعاية روسيا، ثم أجرت عمليات تسوية لمعظم مناطق ريف درعا الغربي.

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