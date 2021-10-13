«العدل» تحكم لصالح الصومال في نزاعها مع كينيا

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وأيدت أعلى محكمة في الأمم المتحدة في لاهاي الشكوى التي تقدم بها الصومال، ويعد الحكم ملزما ولا يمكن الاستئناف ضده.
ورفضت كينيا على الفور الحكم واتهمت المحكمة بتجاوز سلطتها، وقال الرئيس أوهورو كينياتا، إن الحكم أثار تساؤلات جوهرية حول احترام سيادة الدولة.
وأشار كينياتا خلال رحلة إلى نيويورك إلى أن المحاكم الدولية لا يمكنها الحكم إلا في إطار موافقة الدول.
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