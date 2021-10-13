شكرا لقرائتكم خبر 11 مسؤولا سودانيا ممنوعون من السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحقق لجنة مكونة من الحكومة السودانية والمخابرات في منع 11 مسؤولا من السفر، بينهم شخصية في المجلس السيادي وأحد الوزراء.

وقالت مصادر في الحكومة الانتقالية السودانية إن جهاز المخابرات العامة السوداني أبلغ سلطات أمن المطارات بحظر مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة من السفر، أبرزهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وأعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وكشف مسؤول لقناة (سكاي نيوز عربية) أن جهات أمنية حاولت منع مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع من السفر، قبل أن تتراجع عن قرارها، وفور معرفة الخبر، شكل وزير وزارة مجلس الوزراء خالد عمر لجنة تقصي مشتركة بين مجلس الوزراء وجهاز المخابرات للتحقيق حول الواقعة، ومعرفة تفاصيلها، ومن يقف خلفها من المسؤولين.

ويعيش السودان انقساما سياسيا كبيرا منذ أكثر من شهر، في ظل اتهام المكون العسكري بالسعي لخرق الوثيقة الدستورية، ودعم مجموعة من الأحزاب والشخصيات لتشكيل حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة.

وتفاقمت الأزمة بين طرفي الحكومة الانتقالية في السودان، وسط تقارير عن فشل ثلاث مبادرات قادتها شخصيات سياسية نهاية الأسبوع الماضي لإقناع الشقين المدني والعسكري بالجلوس معا لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه البلاد.

وقبل يومين، أفاد مصدر مطلع بأن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، شدد عقب اجتماع عاصف على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية.