مذبحة حوثية جديدة بجوبة مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مذبحة جديدة بحق المدنيين في محافظة مأرب، حيث استهدفت بـ3 صواريخ باليستية عدة قرى في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ومحطة للوقود، مما أدى إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين بينهم أطفال.

وبالتزامن، يخوض الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وتحت غطاء لمقاتلات التحالف العربي معارك عنيفة ضد الميليشيات تمكن خلالها من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من قرى منطقة واسط والصعيد في أطراف مديرية الجوبة ومشفى 26 سبتمبر بقرية واسط وعدد من الأحياء المحيطة بسوق واسط.

وأكد مصدر ميداني أن الجيش الوطني دفع بتعزيزات كبيرة خلال الساعات الماضية إلى جبهات جنوب مأرب، وأشار المصدر أن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وصل إلى مديرية الجوبة، برفقة عدد من قيادات وزارة الدفاع للإشراف على المعارك الدائرة مع ميليشيات الحوثيين جنوب مأرب.

من جهة ثانية، أعلن الجيش الوطني، استمرار المعارك مع ميليشيات الحوثيين في مناطق متفرقة جنوب مأرب.. مشيرا إلى تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة «إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية، في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وأشار إلى أن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة تمكنوا من كسر عدة هجمات للميليشيات الحوثية وكبدوها عشرات القتلى والجرحى جنوب محافظة مأرب، وذكر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات تجمعات وآليات للميليشيات في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وشملت تدمير عربة bmb وعدة أطقم ومصرع العشرات من العناصر الحوثية.

وفي السياق جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإيراني تحذيره من كارثة إنسانية وشيكة جراء الحصار الحوثي على مديرية العبدية جنوب مأرب منذ قرابة الشهر. وحذر الإرياني كذلك من نفاد مخزون مديرية العبدية من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات في المستشفى الوحيد بالمديرية نتيجة نفاد مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل.

وقال الإرياني «إن مصادر طبية في المديرية، أكدت إصابة 160 بين المدنيين بجروح متفاوتة بينهم نساء وأطفال، جراء القصف العشوائي لميليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للقرى والمنازل. وعجز المستشفى الوحيد بالمديرية عن تقديم الخدمات وتعذر إخلاؤهم لمناطق أخرى نتيجة الحصار.

من جهة أخرى رصد تقرير لمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، نزوح أكثر من 74 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري 2021، بينهم 3 آلاف نزحوا خلال أسبوع.

النازحون من مأرب:

74487 شخصا منذ بداية العام الجاري.

12413 أسرة منذ بداية العام.

3042 شخصا نزحوا خلال أسبوع.

504 أسر خلال أسبوع.

مشاهدات يمنية:

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