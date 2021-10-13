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«هتقولي طب هصلي أمتى؟.. هقولك ماليش فيه» صيدلي مصري بالسعودية يستنجد بوزيرة الهجرة بعد القبض عليه بسبب «فيسبوك»

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الشارقة - اميمة ياسر -  

استغاث أحد المواطنين المصريين المقيمين في بوزيرة الدولة للهجرة وشؤون بالخارج نبيلة مكرم، مطالبا بتوكيل محام لصيدلي مصري بالسعودية تم القبض عليه.

وقبضت الشرطة السعودية على الصيدلي شريف مدكور، بعد منشور كتبه على صفحته عبر "فيسبوك"، أساء فيه لصيدليات الدواء بالسعودية. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وتطرق مدكور الذي يعمل صيدليا في جنوب جدة بمنشوره إلى عدم السماح بإغلاق الصيدليات وقت الصلاة.

وكتب: "هتقولي طب هصلي أمتى؟، هقولك ماليش فيه".

وتابع: "هتقولي طب تأخير الصلاة لغير عذر كبيرة، هقولك العذر إنك تبيع لوكس وبامبرز.. مع تحيات ديفيد كوهين".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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