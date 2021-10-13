رئيس جامعة الأزهر: لاندخر جهدا في دعم الطلاب الوافدين كونهم سفراؤنا في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر أن مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

وأوضح رئيس الجامعة - خلال استقباله شيخ راشد ملاشي نيراغيرا، سفير جمهورية بورندي بالقاهرة، الأربعاء، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يؤكد دائمًا على دعمه الكامل للوافدين كونهم سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، إضافة إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجميع الدول الشقيقة في قارة أفريقيا.

وأشار إلى أن الوافدين في الأزهر الشريف يحظون برعاية كريمة في التعليم، والسكن، إضافة إلى توفير تذكرة سفر كل عامين للطالب، بجانب رعايات أخرى ثقافية وفنية ورياضية.

ووعد رئيس الجامعة بعقد لقاء يجمع طلاب بورندي الدارسين بالجامعة لتذليل أي عقبات تقابلهم، مؤكدًا على قوة ومتانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والبورندي، خاصة أننا نشرب جميعًا من مياه نهر النيل، وتربطنا معًا علاقات قوية على مر السنين.

من جانبه وجه السفير البوروندي شيخ راشد ملاشي نيراغيرا الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف لجهودها في نشر الوسطية والاعتدال في مختلف دول العالم، مطالبًا بزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة لطلاب وطالبات بورندي، إضافة إلى زيادة عدد المبعوثين، مؤكدًا أن التعليم الأزهري يتمتع بثقة كبيرة بين مسلمي بورندي .​