كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل استدراج سيدة عجوز وقتلها لسرقة قرطها الذهبي في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

كشفت أجهزة الأمن بالفيوم، اليوم الأربعاء، غموض اختفاء سيدة عجوز عن منزلها، وأفادت التحريات أن جارتها ونجلتها قاما باستدراجها والتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، لسقة قرطها الذهبي، وتخلصتا من الجثة بإلقائها في صندوق قمامة.

وكان قسم شرطة طامية بالفيوم تلقى بلاغًا باختفاء سيدة عجوز تدعى خضرة الصواف، 84 عامًا، تقيم بمفردها بحي الجبلاية بمدينة طامية.

تشكل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز طامية، وبمشاركة الرائد محمد عبدالحكيم، رئيس مباحث المركز، وبإجراء التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة وتفريغها، تبين قيام سيدة مقيمة بأحد المنازل المجاورة بسحب السيدة العجوز إلى داخل المنزل.

باستدعاء الجارة وسؤالها أنكرت رؤيتها للسيدة العجوز، وبمواجهتها بما رصدته كاميرات المراقبة أنكرت أيضًا معرفتها بخط سير السيدة المختفية، خاصة أنها مكثت بصحبتها حوالى خمس دقائق ثم انصرفت.

وباستكمال تفريغ الكاميرات، تبين لرجال الأمن وصول مركبة "توك توك" إلى منزل المتهمة، وقيام سيدة وابنتها بحمل "جوال" أبيض ووضعه في التوك توك وإلقاءه بصندوق القمامة.

بتتبع خط سير الـ"توك توك" تبين أن الجوال الموجود بصندوق القمامة للسيدة المختفية، وبتضيق الخناق على السيدة المتهمة ونجلتها اعترفتا بقتل العجوز التي تعمل بائعة زبدة لسرقة قرطها الذهبي "حلق" كانت ترتديه.

وأضافتا أنهما تعديا عليها بالضرب على رأسها حتى فارقت الحياة، وخوفا من افتضاح أمرهما قررا التخلص منها بوضعها داخل جوال ونقلها بـ" توك توك" وإلقاء الجوال في أحد صناديق القمامة بمنطقة الجبلاية بمدينة طامية.