قيس سعيد: لا مجال لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. لبحث جدول أعمال المجلس الوزاري الذي سيعقد غدًا الخميس.

وشدّد قيس سعيد وفقًا لبيان الرئاسة التونسية، على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، ودعا إلى ضرورة التخفيض في الأسعار واللجوء إلى التسعير والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة وإلى قيام السلط المعنية بدورها كاملا في مواجهة كل التجاوزات ومقاومة الفساد.

وفي هذا الإطار، أكّد قيس سعيد على أنه لا مجال مستقبلا لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به.

وبحث خلال اللقاء عددًا من الملفات الأخرى المتعلقة بالمالية العمومية، على وجه الخصوص، وسبل إيجاد التوازنات الضرورية حتى تسير دواليب الدولة سيرًا طبيعيًا.