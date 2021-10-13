بوتين يحذر معارض روسي من إدراجه في قائمة العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من إدراج الصحفي المعارض دميتري موراتوف على قائمة العملاء إذا بادر الأخير إلى استغلال جائزة نوبل كغطاء لممارسة أنشطة تخالف قوانين روسيا، قائلاً إنه يتعين على كل شخص أن يفهم ضرورة الالتزام بالقوانين الروسية، بغض النظر عن أي إنجازات يحققها.

وأضاف بوتين - أثناء مشاركته اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، ردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه التعهد بأن السلطات لن تعلن موراتوف، وهو رئيس تحرير صحيفة "نوفايا جازيتا" (الجريدة الجديدة) عميلا أجنبيا: "لن يحصل ذلك ما لم يخالف (موراتوف) قوانين روسيا أو بدا منه ما يؤشر لإدراجه عميلا أجنبيا".

وتابع بوتين، وفق ما أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، أن روسيا ليست الدولة التي ابتكرت قانون "العملاء الأجانب"، مذكرا بأن مثل هذا القانون تم تبنيه لأول مرة في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، ويتواصل تطبيقه حتى اليوم، لا سيما بحق وسائل إعلام روسية.