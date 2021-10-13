البنك الدولي يدعم إصلاحات لبنان

أعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، ساروج كومار، الأربعاء، تأمين المساعدة والدعم لأي إصلاحات في لبنان.

قال «كومار»، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: «يمكننا تأمين المساعدة والدعم، ولكن على الدولة اللبنانية أن تدير عملية هذه الإصلاحات، وقد لاحظنا تقدما في هذا الإطار». ووصف لقاءه مع «ميقاتي» بـ«الجيد»، موضحا: «ركزنا على الإصلاحات في قطاعي المرفأ والطاقة وغيرها، بالإضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف «كومار»: «في الأيام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء، لتأمين أفضل نوعية من الخدمات، بالإضافة إلى العديد من المشاريع.. نحن نلتقي باستمرار من أجل أفضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي».

حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الوزراء، فقد «تم بحث عدد من المشاريع المشتركة». تواجه «حكومة ميقاتي» تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان، ولعل أبرز هذه التحديات إجراء الإصلاحات المطلوبة، ووضع خطة لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية.