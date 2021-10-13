قال «كومار»، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: «يمكننا تأمين المساعدة والدعم، ولكن على الدولة اللبنانية أن تدير عملية هذه الإصلاحات، وقد لاحظنا تقدما في هذا الإطار». ووصف لقاءه مع «ميقاتي» بـ«الجيد»، موضحا: «ركزنا على الإصلاحات في قطاعي المرفأ والطاقة وغيرها، بالإضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف «كومار»: «في الأيام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة، وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء، لتأمين أفضل نوعية من الخدمات، بالإضافة إلى العديد من المشاريع.. نحن نلتقي باستمرار من أجل أفضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي».
حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الوزراء، فقد «تم بحث عدد من المشاريع المشتركة». تواجه «حكومة ميقاتي» تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان، ولعل أبرز هذه التحديات إجراء الإصلاحات المطلوبة، ووضع خطة لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يدعم إصلاحات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.