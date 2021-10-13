تبادلات رفيعة المستوى صينية ألمانية

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البنك الدولي يدعم إصلاحات لبنان
أعلن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، ساروج كومار، الأربعاء، تأمين المساعدة والدعم لأي إصلاحات...
الخارجية الفلسطينية: المستوطنون قوة إجرامية
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من «تزايد قوة وغطرسة المستوطنين وميليشياتهم المسلحة في الضفة الغربية، وحقيقة تحولهم...
حقوق الصيد تشعل الخلاف بين فرنسا وبريطانيا
قالت فرنسا إنها قد تتخذ إجراء ضد المملكة المتحدة في نهاية الأسبوع المقبل في حال استمر رفض الحكومة في لندن الالتزام بتعهداتها بشأن...
وزير العدل يجري مباحثات مع المدعي العام الروسي
التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم الأربعاء المدعي العام في روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في العاصمة الروسية موسكو. وأكد...
استفزاز روسي لواشنطن: تايوان جزء من الصين
أعلنت روسيا بشكل لا لبس فيه موقفها بأن جزيرة تايوان ذاتية الحكم هي جزء من جمهورية الصين الشعبية التي يقع مقرها في البر الرئيسي، حيث...
دفن جماعي لهالكي العبدية
كشفت عدة مصادر في العبدية نقل الحوثيين للقتلى والجرحى في صفوفهم عبر عربات مكشوفة وتغطيتهم بأشرعة، خشية انتشار الرعب بين باقي...
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