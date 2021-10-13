شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر: إيران بحاجة لشراء "كمية قياسية" من القمح بعد تضرر محصولها بسبب الجفاف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت مصادر إيرانية بقطاع الحبوب، إن طهران بحاجة لشراء ”كمية قياسية“ من القمح تبلغ ثمانية ملايين طن في الموسم الحالي، بعد تضرر محصولها المحلي بفعل الجفاف.



وتتزامن القفزة في الواردات مع زيادة عالمية في أسعار الحبوب، مما يزيد الضغط على الأوضاع المالية في إيران.

والخبز من السلع الأساسية في إيران، وأي عجز قد يمثل ضربة جديدة للحكومة بعد احتجاجات شابها العنف في يوليو /تموز، خرج فيها الناس إلى الشوارع احتجاجا على نقص المياه.