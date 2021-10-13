شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين..15 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 15 حالة وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في فلسطين.



وأوضحت أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة و 7 حالات في الضفة الغربية.

ولفتت إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 141 مريضا بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

كما أعلنت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.