إيقاف مسؤولين عن العمل بعد وفاة كويتي بحادث سببه غطاء صرف صحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أحالت وزيرة الأشغال العامة في الكويت رنا الفارس، الشركة المكلفة بصيانة طريق الملك عبد العزيز السريع إلى النيابة العامة، وأمرت بإيقاف مسؤولين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن العمل.

يأتي ذلك، على خلفية حادث مروري راح ضحيته شاب، بعدما اصطدمت سيارته بغطاء صرف صحي طار من مكانه.

وأصدرت الهيئة العامة للطرق بيانا حول قرارات الوزيرة بشأن الحادث، الذي أثار موجة غضب وانتقادات نيابية وشعبية لاذعة، وصلت حد المطالبة باستقالة الوزيرة الفارس