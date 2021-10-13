الخارجية الروسية: لا وجود لعسكريين روس في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنه لا وجود لعسكريين روس في ليبيا، كما أن موسكو لا تشارك في الصراع الدائر هناك.



جاء ذلك في بيان ردّا على تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول وجود مقاتلين تابعين لموسكو في ليبيا.

وقال البيان إن ما ورد في التقرير من معلومات يتطلب دراسة متأنية ولا يتضمن دليلا مقنعا على ارتباط روسيا بمقاتلين في هذا البلد.

وأوضح البيان أنه حتى التحليل الأولي يثير عددًا من الأسئلة حول محتوى التقرير، خاصة فيما يتعلق بمراعاة مبدأ الموضوعية والحياد.

ونبهت الخارجية الروسية إلى معظم النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة "تقصي الحقائق"، استند إلى "مقابلات" مع ضحايا "لم يتم الكشف عن أسمائهم ومعلومات عامة ذات مصداقية مشكوك فيها".

ومدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين الماضي، ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا 9 أشهر جديدة.

ورفعت البعثة هذا الشهر بعض نتائج عملها إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط على الانطلاقة الكاملة لعملياتها، بعد تعطلها بضعة أشهر بسبب أزمات مالية وجائحة كورونا.