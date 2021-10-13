البحرين تدين هجوم مليشيا الحوثي على باب المندب وجنوب البحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورقين مفخخين على باب المندب وجنوب البحر الأحمر، في انتهاك صريح للقوانين الدولية، يعكس إصرارها بشكل ممنهج ومتعمد على تهديد حركة الملاحة البحرية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأشادت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بجهود قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من تدمير الزورقين، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة التكاتف لردع هذه الانتهاكات المتكررة والتي تهدف إلى عرقلة حركة الملاحة البحرية.

وأعلن التحالف العربي في وقت سابق اليوم، تدمير زورقين مفخخين يتبعان للمليشيا الحوثية، وإحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك.