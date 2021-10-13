أنجولا تعول على المساعدة الروسية في تنفيذ الإصلاحات داخل البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

قال وزير الخارجية الأنجولي تيتي أنطونيو، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعول على المساعدة الروسية في تنفيذ الإصلاحات داخل البلاد.



وقال أنطونيو عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو "في أنجولا يتم تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ونحن نقدر تقديرا عاليا أن روسيا تتابع هذه العمليات باهتمام كبير. ونأمل أن تنعكس التحولات التي تحدث في بلدي في علاقاتنا في المجال الاقتصادي بالدرجة الأولى حيث تجري عملية التنويع. ونرحب بمشاركة المختصين الروس في الإصلاحات الاقتصادية".

من جانبه قال لافروف: "سأشير إلى اتجاه جديد نسبياً لتعاوننا، مثل الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، ونرى آفاقًا جيدة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وأضاف لافروف، بأن الشركات الروسية تبدي اهتماما متزايداً بـ "السوق الأنغولية النشطة والواعدة جداً"، بينما يعتزم الطرفان تقديم المساعدة لمجتمع الأعمال.

يذكر أن الرئيس الأنجولي، جواو لورنسو، أعرب في وقت سابق، عن امتنان بلاده لروسيا على مساعدتها في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ مشيراً إلى أن دعم موسكو في مجال الرعاية الصحية مهم بشكل عام للواندا.