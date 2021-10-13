إعصار "باميلا" يستعد لضرب المكسيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر المركز الأمريكي لرصد الأعاصير، الأربعاء، من أن العاصفة الاستوائية باميلا ستتحول إلى إعصار شديد لدى وصولها إلى الساحل الغربي للمكسيك.



وذكر المركز في أحدث نشرة أن باميلا التي تراجعت، الثلاثاء، من إعصار إلى عاصفة استوائية ستتحول إلى إعصار شديد عندما تصل إلى ساحل وسط غرب المكسيك، داعيا السكان إلى مراقبة تقدمها والتحسب لمواجهتها.

باميلا على بعد نحو 130 كيلومترا جنوب غرب ميناء مازاتلان المكسيكي، في ولاية سينالوا (شمال غرب)، وتتنقل بسرعة 22,5 كيلومتر في الساعة مع رياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، بحسب المركز الأمريكي الذي حذر من أمواج كبيرة ومدمرة تسبب فيضانات ساحلية.

وأدت الأمطار الغزيرة التي إلغاء الرحلات الجوية ووضع تدابير وقائية للسياح والمقيمين في مازاتلان، بحسب السلطات المحلية. كما تم وضع ولاية سينالوا، حيث من المتوقع أن تصل باميلا إلى اليابسة، في حالة تأهب كإجراء احترازي.

ومن المفترض أن تتراجع قوة الإعصار بعد ذلك ويعود عاصفة استوائية مع توجهه نحو الشمال الشرقي. ويُتوقع أن تضرب العاصفة تكساس وأوكلاهوما في وقت متأخر من الأربعاء والخميس.