مطالبًا بعودة الـ36 ألف معلم فورًا.. برلماني: السماح بفترة ثالثة بالمدارس "تهريج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة الرد عما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن مجموعة قرارات تخص جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وتحقيق ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس للعام الدراسي؛ ومنها أن يتولى مدير المديرية إيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية خصوصًا بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، ويمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الأمر، أما بالنسبة إلى المدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة فيحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد أيام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة.

ووصف خضراوي، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود فترة ثالثة بـ"التهريج"؛ خصوصًا مع العجز الصارخ في عدد المعلمين، مطالبًا من الوزير اتخاذ قرار فوري بإعادة الـ36 ألف معلم الذين تم استبعادهم.

ووصف النائب مثل هذه القرارات غير المدروسة بالتخبط داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا أن بداية العام الدراسي بالتعليم قبل الجامعي غير مبشرة في ما يتعلق بخطط الوزارة لتحديث وتطوير المنظومة التعليمية.