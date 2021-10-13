حتى لا تتعرض للاحتيال.. كل ما تريد معرفته عن البطاقات البنكية اللاتلامسية واستخدامها بأمان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قدم وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، بعض النصائح للعملاء في القيام بمسؤوليتهم للحفاظ على أمن حساباتهم المصرفية عند استخدام الكارت المصرفي اللاتلامسي مثل عدم الإفصاح عن أي معلومة مدونة علي الكارت وعدم مشاركتها مع آخرين مثل الرقم التعريفي للعميل، أو الرقم السري الخاص بالكارت، أو آخر 3 أرقام مدونة علي ظهر الكارت، وكذلك تاريخ إصدار أو انتهاء صلاحية الكارت للحفاظ على حسابه.

وأضاف في لقاء بث مباشر علي الخليج 365 أن البطاقات المصرفية اللاتلامسية تعد أحدث الكروت البنكية تطورا على مستوى العالم ويتم تعميمها في كافة البنوك المصرية حاليا التي لا تشترط عند دفع المشتريات إلكترونيا حتى 600 جنيه كحد أقصي إدخال رقم سري أو إدراج الكارت داخل الماكينة ولكن بلمسة خفيفة على الماكينة يتم تنفيذ عملية الدفع بهدف تسهيل إجراءات الدفع في المعاملات البسيطة على المواطنين.

وأكد أن الكارت اللاتلامسي لا يعني دفع المشتريات للعميل من مسافة طويلة نصف متر عن الماكينة لدي التجار ولكن لابد من قربة للماكينة دون الحاجة لإدخالها في الرقم السري أو دخول رقم سري.

وأوضح أن الدفع الإلكتروني باستخدام الكروت اللاتلامسية التي تزيد عن 600 جنيه في الحركة الواحدة تحتاج إلى إدخال الرقم السري للكارت مع إدخال الكارت داخل الماكينة مع استقبال العميل على هاتفه الشخصي المسجل لدى البنك رسالة برقم وقيمة العملية المنفذة من خلال الكارت.

وأكد ناجي على أن البنوك تفحص في أي شكوى مقدمة من العملاء بوجود تعاملات خاطئة مدفوعة إلكترونيا باستخدام كارت الحساب، ويتم التحقيق فيها ومعرفة الأسباب ورائها سواء من العميل أو التاجر، فجميع أموال العملاء في أمن تام بشرط عدم مشاركة بياناته السرية للكارت.