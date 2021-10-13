بعد 4 أيام في الغيبوبة.. وفاة التلميذ ضحية "التختة الأولى" في كفر الشيخ- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

فارق التلميذ عيد محمد ضحية واقعة "التختة الأولى" في كفر الشيخ، الحياة اليوم الأربعاء، وذلك بعد 4 أيام في الغيبوبة، أثر مشاجرة مع عدد من زملائه بسبب أولوية الجلوس في "التختة الأولى" نقل على أثرها إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج.

وقال المهندس محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن هناك متابعات جارية بشأن التحقيقات في واقعة تلميذ مدرسة "زراعة ميت علوان".

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، توجه إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لزيارة التلميذ عيد محمد حلمي شحاتة، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان، والتقى بوالدته وعددًا من أقاربه، واستمع لهم.



