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غدًا.. رانيا فريد شوقي ضيفة إنجي علي في أسرار النجوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة رانيا فريد شوقي، ضيفة على الإعلامية إنجي علي، في برنامجها "أسرار النجوم"، في تمام الساعة الثامنة مساءً غدًا الخميس عبر إذاعة نجوم إف.إم.

ونشرت إنجي، صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" انتظرونا يوم الخميس مع المختلفة الأستثنائية النجمة رانيا فريد شوقي".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال رانيا فريد شوقي مسلسل "ولاد ناس"، بطولة صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبدالحليم، سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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